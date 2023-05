A lezione di legalità ricordando Falcone 

Una mattinata di riflessione sul tema della legalità e della memoria. Così quaranta studenti di due classi dell’istituto comprensivo 6 di Quartu–Bellavista sono stati ricevuti nell’aula del Consiglio comunale di Cagliari dal presidente Edoardo Tocco in occasione del 31esimo anniversario della strage di Capaci.

Dopo la proiezione di un toccante cortometraggio sul ricordo del giudice Falcone e dei suoi uomini di scorta, gli studenti seduti nei banchi dell’aula consiliare hanno rivolto diverse domande al presidente Tocco. Diversi gli interventi e anche il ricordo dell’agente della Polizia di Stato, Emanuela Loi, di Sestu, rimasta vittima, insieme al giudice Paolo Borsellino e agli altri colleghi della scorta, nella strage di Via d’Amelio, avvenuta a Palermo il 19 Luglio del 1992.

La giornata dedicata alla celebrazione della legalità e della memoria è stata promossa dall’associazione culturale “Sicurezza Partecipata e Sviluppo” insieme alla dirigenza scolastica dell’istituto: un’iniziativa inserita in un più ampio progetto di educazione alla cultura della legalità coordinato da Antonello Caria, vice presidente dell’associazione. «Ricordare il sacrificio dei giudici e delle loro scorte», ha evidenziato Caria, «serve per non dimenticare questi grandi eroi della legalità e per conservare la memoria di questi grandi martiri laici della nuova “resistenza italiana”». Gli studenti sono accompagnati in questo percorso dalle professoresse Gabriella Chessa e Roberta Perra, in collaborazione della pedagogista e psicologa Donatella Olla, referente Aspes.

