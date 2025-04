A lezione di legalità con Pietro Grasso 

Legalità e lotta alla mafia sono stati i temi al centro dell’incontro che ha visto protagonista, nel liceo classico e linguistico “E. Piga” di Villacidro, l’ex magistrato e già presidente del Senato, Pietro Grasso, impegnato nella presentazione del suo libro “Storie di sangue, amici e fantasmi” (editore Feltrinelli).

Grasso, dialogando con la giornalista Maria Francesca Chiappe, ha rievocato con emozione Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i due giudici trucidati dalla mafia con le loro scorte 33 anni fa, con cui ha condiviso un percorso di lavoro e che hanno influenzato la sua vita: «Ogni cittadino, ogni giovane ha il dovere di fare la propria parte, qualunque sia il prezzo da pagare», ha detto.

«Una giornata straordinaria per la nostra comunità e per gli studenti», commenta il sindaco Federico Sollai: «Un'occasione unica di crescita e consapevolezza per le nuove generazioni. L’educazione alla legalità è il fondamento su cui costruire un futuro più giusto e libero da ogni forma di criminalità».

L’incontro, organizzato dal club Jane Austen Sardegna nell’ambito del dicembre letterario e del programma Viviverde 2025, ha rappresentato un importante momento di riflessione per i giovani di Villacidro e tutta la comunità.

RIPRODUZIONE RISERVATA