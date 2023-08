A lezione di legalità con l’Arma 

Il momento più emozionante è stato sicuramente quando sono saliti sulla “gazzella” dei carabinieri. Ma tutta la mattinata è stata entusiasmante per i bambini del centro sportivo Mc di via Ghilarza (un campo scuola estivo affiliato Csen, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni) che nei giorni scorsi hanno incontrato i carabinieri. I militari hanno illustrato le molteplici attività dell’Arma sempre a tutela della legalità, con particolare attenzione al rispetto delle norme del codice della strada. Alla presenza degli educatori, trenta bambini, di età compresa tra i 4 e gli 8 anni, hanno seguito la lezione diversa dal solito e sono stati coinvolti nelle quotidiane attività che la sezione Radiomobile e le stazioni svolgono sulle strade. Quando poi sono saliti sulle auto della Radiomobile, i bambini hanno mostrato grande interesse per le strumentazioni e i materiali utilizzati nel controllo delle persone e dei mezzi.

Obiettivo della manifestazione è stato quello di «avvicinare i giovani, anche i più piccoli, al mondo delle forze di polizia che deve essere percepito come un garante della loro sicurezza e di quella del paese, a cui rivolgersi in caso di necessità, venendo a conoscenza delle regole da rispettare per diventare buoni cittadini» si legge in una nota dell’Arma.

