La “lezione eolica” della JP Morgan, la più grande banca d’affari Usa, prevista per oggi nell’istituto Michelangelo Pira di Siniscola, ha mandato su tutte le furie il sindaco Gianluigi Farris. La reazione alla notizia pubblicata da L’Unione Sarda è stata immediata: «Giù le mani dai nostri figli, ci difenderemo in ogni modo dalla speculazione». Reazioni in tutta l’Isola per una giornata ad alta tensione.

