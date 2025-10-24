A lezione di ecologia lungo Terramaini 

Prosegue il ciclo di iniziative del Laboratorio di Ecologia Urbana “Enrico Corti” del Comune con la seconda passeggiata dedicata alla “Città multispecie”, organizzata in collaborazione con il collettivo Mesu. L’appuntamento, in programma oggi dalle 10 alle 12 (parcheggio campo da football americano), propone un’esplorazione collettiva lungo il canale di Terramaini, dal parcheggio del campo da football americano fino a via Mercalli, per riflettere sul rapporto tra acqua, città e forme di convivenza tra specie diverse.

La giornata

La seconda tappa invita a guardare il paesaggio con occhi nuovi, scoprendo come le infrastrutture idriche, le politiche di gestione dell’acqua e le pratiche quotidiane di chi abita la città contribuiscano a modellare lo spazio urbano e le sue ecologie. Camminare lungo Terramaini diventa così un modo per interrogarsi su quale natura emerge dalle acque, su come convivono nature progettate e spontanee, e su quali forme alternative di urbanità possano nascere dal contatto con l’acqua.

I partecipanti

L’iniziativa, aperta a tutte e tutti, vuole essere una lezione di ecologia urbana all’aperto, accessibile e coinvolgente, fatta di osservazioni, domande e dialogo. L’obiettivo è avvicinare i cittadini a una conoscenza più profonda del territorio, promuovendo un approccio popolare e condiviso. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. È necessario prenotarsi scrivendo a laboratorioecologiaurbana@comune.cagliari.it . Al raggiungimento del numero massimo, potrà essere organizzata una seconda passeggiata domani con lo stesso percorso e orario.

