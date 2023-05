A lezione di differenziata, premiati gli studenti più bravi 

Si è concluso il progetto di educazione ambientale Rifiutour che ha visto coinvolte le materne, elementari e medie di Monserrato. Ieri mattina, alla Casa della Cultura, sono state premiate tutte le scuole partecipanti che, oltre a un attestato, hanno ricevuto un assegno da 100 euro ciascuna.

Lo scopo del progetto, promosso dal Comune e da Gesenu, era sensibilizzare al riciclo e alla raccolta differenziata. Gli alunni della materna e della prima e seconda primaria, hanno partecipato a un incontro on-line con la mascotte il “Mago del Riciclo” che, con un gioco di magie, ha raccontato come si trasformano gli oggetti. Le altre classi delle primarie e delle medie invece, direttamente dalle proprie aule, hanno potuto fare un tour tramite la realtà virtuale, negli impianti di recupero per capire meglio l’importanza di una corretta raccolta differenziata e riconoscere le varie tipologie di materiali scoprendo come si trasformano.

Ieri sono stati premiati anche gli elaborati di riciclo creativo realizzati dagli alunni al termine del tour. Alle premiazioni c'erano il sindaco Tomaso Locci, le assessore all’Ambiente Paola Piroddi e all'Istruzione Fabiana Boscu, i rappresentanti di Gesenu, il presidente di Legambiente Cagliari Ahmed Naciri, dirigenti e docenti delle scuole. «Il riciclo salverà l'ambiente», ha detto Locci. «Collaboriamo con Legambiente sulle tematiche ambientali», ha commentato l'assessora Piroddi. «È stato un piacere vedere gli alunni cittadini attivi e sensibili», ha aggiunto l'assessora Boscu. «L'adesione è stata abbastanza buona».

RIPRODUZIONE RISERVATA