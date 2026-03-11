A lezione di Costituzione e identità culturale, al Dettori il dibattito con i «cittadini di domani» 

Diffondere la cultura costituzionale e riportare la Carta nei luoghi dove si formano i cittadini di domani. Con questo obiettivo ha fatto tappa ieri al liceo classico Dettori il progetto “La Costituzione aperta a tutti”, dedicata al tema “Lingua e identità culturale”. L’iniziativa coinvolge studenti e docenti in incontri con costituzionalisti e studiosi per riflettere sul significato della Carta. «Lo scopo è diffondere la cultura costituzionale nei luoghi più necessari, a partire dalle scuole», ha spiegato Marco Ruotolo, docente all’Università Roma Tre. «Scuola e università dovrebbero lavorare insieme per rimuovere gli ostacoli culturali che rischiano di impedire ai giovani di esercitare i propri diritti». Ruotolo ha poi ripreso le parole del padre costituente Piero Calamandrei: «È fondamentale coinvolgere i giovani: sono il combustibile che tiene viva la democrazia». Durante l’incontro evocato anche il valore che la Costituzione attribuisce alla lingua e alle identità culturali. «La lingua è uno strumento di inclusione e di uguaglianza», ha osservato il costituzionalista Gianmario Demuro, ripreso poi dalla docente Ilenia Ruggiu, che ha illustrato la ricchezza linguistica dell’Isola.

RIPRODUZIONE RISERVATA