A lezione di cardiologia e oncologia 

Tre giorni di formazione e due eventi partecipati da oltre 200 medici. “Time to switch in cardiology 2024” e “terzo corso di cardio oncologia” hanno coinvolto il personale in giornate intense. Il primo giorno, ideato, coordinato e organizzato dal dottor Luca Bullitta, è stato dedicato al terzo corso di formazione, mentre le due giornate successive al Time to switch sulla Cardiologia clinica e interventistica, organizzate dai medici Mauro Pisano ed Enrico Mura. Dicono gli organizzatori: «La cardio oncologia è una branca emergente della Cardiologia che identifica e valuta le interconnessioni tra cancro e malattie cardiovascolari, le due principali problematiche di salute pubblica nei Paesi occidentali. Nel paziente oncologico il rischio legato al cancro si intreccia in maniera pericolosa con quello cardiovascolare. Terapie oncologiche molto efficaci sono infatti associate a possibili complicanze cardiovascolari le quali vanno diagnosticate in maniera precoce e trattate nel modo più appropriato, in modo da facilitare l’utilizzo di chemio e radioterapia ai pazienti che ne abbiano necessità, senza però condannarli a complicanze, cardiache e vascolari, che spesso la terapia oncologica comporta». Al termine del seminario si sono tenute le esercitazioni pratiche. (g. pit.)

