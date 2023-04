A lezione di agricoltura biologica 

In aprile proseguono le attività del Centro di educazione all'ambiente “Don Deodato Meloni” con il progetto “Harmonia Mundi, etica contributiva” per un’agricoltura biologica da cui trarre risorse per la sostenibilità e l’autosufficienza.

Il corso

Si tratta di lezioni teoriche nella sede del Ceas e progettazione pratica presso la Gualchiera di Sau e S’Alighe dove è a disposizione del sodalizio ambientale, circa mezzo ettaro di terra da coltivare e curare per: «Creare un sistema ecologicamente ben strutturato ed economicamente produttivo in grado di provvedere ai propri bisogni evitando ogni forma di sfruttamento e inquinamento e quindi sostenibile sul lungo periodo», spiega la presidente Ceas Gabriella Belloni.

Sabato 29 è in programma una lezione teorica nella sede del Ceas “La difesa del frutteto naturale e del giardino commestibile”. Gestione generale e composizione vegetazionale dell’area. Il giorno dopo, domenica 30, tutta la giornata, esercitazione pratica nella Gualchiera di Sau e S’Alighe con la creazione di aiuole del giardino commestibile e dell’orto. Prevista, inoltre, la realizzazione dell’area per il compostaggio, quindi la cura delle piante della biodiversità e impianto di irrigazione. Successivamente si procederà con la piantumazione di piantine della biodiversità, tutti alberi da frutto sardi: melo, pero, susine.

