A lezione dal vecchio campione 

A lezione da Cosimo Lai, 87 anni, bandiera del ciclismo sardo. Ieri ha incontrato il campionato sardo di mountain bike Luca Dessì, settimese e Maurizio Olla di Sinnai, terzo nella specialità. Con loro, Giorgio Lecca, presidente della Karel sport Sinnai, con la quale corrono i due atleti.

Cosimo Lai nel 1961 ha conquistato il titolo di campione sardo su strada, poi tanti altri successi in strada e in pista. «Ho vinto il titolo sardo dopo una fuga solitaria di 208 chilometri: per questo, a metà mese sarà premiato a Oristano». Gli piace parlare, incontrare ciclisti e amatori che soprattutto il sabato popolano le strade di Sinnai. «Per noi – hanno detto Dessì e Olla - è sempre un piacere parlare con Cosimo Lai. È stato un grande del ciclismo sardo».

«Il nostro sport è cambiato, ha detto Lai, «ma resta immutato il fascino delle due ruote». (r. s.)

