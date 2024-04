A lezione dai carabinieri sulla tutela della biodiversità 

Una giornata di formazione sull’importanza di difendere le biodiversità e il patrimonio boschivo, per gli studenti dell’Agrario di Senorbì. In catterda il comandante del Nucleo di polizia ambientale agroalimentare e forestale dell’Arma, Michele Ravaglioli.

Un incontro di grande importanza, anche alla luce della contesa riguardante un terreno utilizzato dall’istituto da più di sessant’anni a fini didattici, dono del Conte Orrù e ora reclamato dagli eredi. «I documenti ritrovati nell’archivio scolastico confermano che è nostro», dichiara il rappresentante degli studenti Costantino Serra: «Perderlo sarebbe come toglierci il pane, la scuola ne morirebbe. Siamo pronti a dialogare e a risolvere pacificamente la vicenda». Dello stesso avviso Giuseppe D’Aquila, portavoce del Coordinamento presidenti di consiglio d’istituto della Sardegna: «È innegabile che per la scuola sia fondamentale avere una parte esterna su cui lavorare, non basta studiare dentro le quattro mura. Si deve arrivare a un accordo».

Ne è convinto anche il responsabile della sede professionale agraria, Domenico Aliotta, 45 anni: «Siamo in una fase di stallo. Cerchiamo di capire quali siano le richieste della controparte. Ci preme ridare serenità ai nostri ragazzi. Toglierci questo terreno sarebbe un danno non indifferente: là ci sono anche i fabbricati dove teniamo gli attrezzi per le attività didattiche. Vogliamo il bene dei nostri alunni e dei nostri vicini. Spero – conclude – si risolva tutto nel migliore dei modi».

