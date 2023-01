A lezione da Ceccon 

Dopo tre anni di stop, “Fast lane”, il camp di nuoto ideato da Corrado Sorrentino e dall’ex azzurra (e oggi commentatrice di Sky) Cristina Chiuso, torna con un’edizione imperdibile. A disposizione dei nuotatori sardi che si iscriveranno per la “due giorni” nelle piscine dell’ Atlantide (tra Elmas e Dolianova) ci sarà Thomas Ceccon, autentica stella del nuoto mondiale, accompa gnato da gli allenatori Anna Vallarsa e Alberto Burlina. La formula prevede per venerdì gli agonisti (gli Esordienti la mattina, gli “assoluti” di pomeriggio) e per sabato i Master.

Il protagonista

Per presentare l’azzurro serve tempo e spazio perché ciò che ha saputo fare negli ultimi anni è stupefacente. A neppure 22 anni (li compirà il prossimo 27 gennaio), il veneto di Thiene, cresciuto nella Leosport e poi tesserato anche con le Fiamme Oro, ha vinto praticamente tutto. A essere pignoli gli mancherebbe l’oro olimpico, dato che a Tokyo si è dovuto “accontentare” dell’argento con la staffetta 4x100 stile libero e del bronzo nella 4x100 misti. Oltre ai tanti ori mondiali (gli ultimi a Melbourne in vasca corta, in cui ha vinto l’oro nei 100 misti, nella 4x100 sl, con il record del mondo, e nella 4x50 misti, l’argento nella 4x50 sl e il bronzo nella 4x200 sl e nella 4x100 misti) ed europei, detiene il record del mondo dei 100 dorso con 51"60. Un autentico gigante (è alto 1,96) che abbina il talento cristallino a una personalità davvero spiccata.

La manifestazione

"Fast lane” ha una tradizione di eccellenza. Negli anni, Corrado Sorrentino, attuale responsabile del Settore Istruzione Tecnica del Comitato sardo Fin, è stato in grado di ospitare campioni del calibro di Laszo Cseh, Marco Orsi, Alessia Filippi, Ilaria Bianchi, Fabio, Scozzoli, oltre alla stessa Cristina Chiuso. Quest’anno, ha messo a segno un colpo da maestro, perché ottenere la disponibilità di un nuotatore azzurro di questo livello è molto difficile. Un piccolo capolavoro che è stato poi annunciato con orgoglio dal presidente della Federnuoto regionale, Danilo Russu, nel corso delle premiazioni del 2022 per il CentroSud dell’Isola, pochi giorni fa all’Esperia. La speranza è che la F in , approfittando della presenza dei due tecnici, riesca ad abbinare in extremis anche un clinic riservato agli allenatore sardi che renderebbe la “due giorni” dell’Atlantide ancora più utile per la crescita del nostro movimento.