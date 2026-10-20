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Serrenti.
21 ottobre 2026 alle 00:34

A lezione contro il bullismo 

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A Serrenti scuola, biblioteca e Comune fanno squadra per prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo.

Nei giorni scorsi, insieme alla bibliotecaria Emanuela Porcu, l’amministrazione ha incontrato le classi quarte e quinte della scuola primaria e consegnato cinque copie del libro “Le parole fanno più male delle botte”, che affronta il tema con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani. «Essere presenti sul territorio significa guardare negli occhi i nostri ragazzi, ascoltare la loro voce e stare vicino alle famiglie nei luoghi reali della crescita», dice la vicesindaca Maura Boi, «le parole hanno un peso enorme e possono ferire profondamente, ma l’educazione, l’empatia e una comunità presente possono curare, prevenire e fare la differenza». Il percorso è proseguito lunedì a teatro, dove studenti e docenti hanno partecipato a un incontro con l’educatore Diego Buratta, organizzato con il Festival letterario La leggerezza del male di Samatzai, di cui Porcu è direttrice.

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