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Assemini.
10 novembre 2026 alle 00:08

A LetterArte si parla di cinema e memoria 

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Cinema e memoria: è l’argomento del quale si discuterà oggi ad Assemini nella rassegna culturale “Novembre Letter-Arte” nel vecchio Municipio di piazza San Pietro.

L’iniziativa, che prevede un lungo calendario di appuntamenti organizzato dall’associazione “CambiaMenti” con il patrocinio dell’assessorato comunale alla Cultura del Comune, si propone di raccontare la storia, l’identità e le tradizioni del territorio attraverso una pluralità di linguaggi: letteratura, cinema, pittura e memorie storiche. Nella sede individuata come fulcro degli appuntamenti fino al 17 novembre si terrà una mostra aperta ogni giorno dalle 16,30 alle 18,30. L’esposizione raccoglie le opere di artisti locali come Luca Usai, Maria Lucia Usai, Alberto Lombardi, Franco Pili e Salvatore Crivello affiancate dagli elaborati degli alunni delle scuole primarie “Piras” e “Gramsci” dell’Istituto Comprensivo “Assemini 1”. Figurano anche oggetti e ambientazioni legati a saline, laguna, miniera e agricoltura oltre a uno spazio dedicato a Grazia Deledda e al Conte Ceconi.

Stasera l’evento è in collaborazione con la Cineteca Sarda, il 17 novembre si terrà un omaggio a Grazia Deledda: «Con questo programma vogliamo riscoprire le nostre radici e far dialogare diverse generazioni attraverso l’arte e la memoria storica», dichiara Sabrina Stara dell’associazione organizzatrice. (sa. sa.)

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