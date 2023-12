A Legger_ezza 2023 Amal Oursana e Açelya Yönaç 

Voci femminili che narrano di tragedie e di guerre, di paura e fame, amarezza e disperazione, di ingiustizie e discriminazioni ma anche di speranze e di rinascita. Oggi a Cagliari arrivano due delle autrici protagoniste di un’antologia di storie che racchiudono una società contemporanea, multiculturale e multietnica: Amal Oursana e Açelya Yönaç saranno nel Foyer del teatro Massimo alle 17 per parlare di “Lingua Madre Duemilaventitré / Racconti di donne non più straniere in Italia”, per la rassegna di promozione della lettura Legger_ezza 2023 (Cedac).

Curato da Daniela Finocchi, il volume raccoglie storie poetiche ma anche crudeli come quelle che stasera racconteranno - coordinate da Marco Zurru - Amal Oursana (originaria del Marocco) che ha ottenuto il Premio della Giuria Popolare con “Fatna e Rahhal” e Açelya Yönaç (nata in Turchia), terza classificata alla XVIII edizione del Concorso Letterario Nazionale “Lingua Madre” con “C'era una volta, Anatolia”.

