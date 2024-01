A Lecce sarà vietato sbagliare 

La figuraccia di Milano – in diretta tv nazionale, in chiaro – è un altro passaggio negativo di una stagione complessa. Il Cagliari esce dalla Coppa Italia con la coda fra le gambe e si rituffa nel campionato, l’unico obiettivo. Quella di San Siro poteva essere una serata di gala, sulla carta, magari la partita giusta per chi voleva lanciare a Claudio Ranieri un segnale: ci sono, conta su di me. Ma a giudicare dalle parole del tecnico a fine gara («Sono molto arrabbiato ma non lo faccio vedere») l’esperimento non è riuscito.

La testa dei rossoblù si sintonizzi subito sulla grande sfida di Lecce, sabato sera, una partita dove un Cagliari al 100 per 100 può dire la sua. Serve una prova che ripaghi i tifosi della rabbia accumulata in questi giorni, perché le squadre di calcio – al di là dei giusti obiettivi finanziari – sono pur sempre “dei tifosi”, prodotti di intrattenimento alimentati dai sostenitori. Ranieri, a Milano ma magari anche prima, ha capito che dovrà correre con un gruppo ben definito, da qui fino alla fine del campionato. Se Pioli ha schierato degli under 20 e alcune seconde linee e tutti hanno risposto alla grande, il decano degli allenatori italiani ha scoperto che dietro i protagonisti ci sono delle comparse poco adatte alla Serie A, torneo esigente e selettivo, implacabile se non dimostri di avere la testa giusta.

Imprescindibili

La sconcertante prestazione di Radunovic sistema Scuffet nel recinto degli intoccabili. il serbo aveva un’occasione, è stato impegnato poco ma sui quattro gol presi, almeno due sono da attribuire a gesti tecnici sbagliati. Ranieri lo ha seguito in questi mesi e ha scelto di schierarlo, evidentemente aveva la certezza che avrebbe retto la pressione di un palcoscenico come quello. Dossena e Goldaniga? Oggi appaiono ancor di più dei colossi, una sorta di Bonucci & Chiellini in salsa rossoblù, dopo aver visto Hatzidiakos e Wieteska. La coppia di nazionali poteva dare, martedì sera, quello per cui è stata scelta dal ds Bonato in estate: sicurezza, esperienza, carisma. Diciamo che c’è da lavorare. In mezzo al campo, le fasi alterne di Deiola e, a tratti, Sulemana, fanno capire meglio la crescita esponenziale di Prati e quanto possano tornare utili Nandez e Augello nella gestione delle situazioni difficili, a proposito di imprescindibili. Su Makoumbou il giudizio è sospeso: la sua insolenza è compensata da un dinamismo inesauribile.

L’attacco, poi, rappresenta la vera emergenza in previsione delle prossime partite, ovvero Lecce, il Bologna alla Domus e la sfida di Frosinone. Lapadula e Shomurodov fuori, Pavoletti spremuto, Petagna non incide, Luvumbo è in Africa e Oristanio è in attesa di esplodere, tralasciando Pereiro che meriterebbe uno studio a parte. Magari sarà il mercato a dare risposte.

La maglia

I tifosi, sia i cani sciolti che quelli organizzati, fanno un bilancio del girone d’andata, già prima di Lecce e dopo la serata col Milan. «Cosa dobbiamo sopportare ancora?», si legge sui social, «a Lecce per diradare le nubi, altrimenti pioverà su tutti». C’è tempo per risollevarsi, ma la pazienza dei supporter è in riserva.

