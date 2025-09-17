«A Lecce sarà come una finale» 

Fabio Pisacane guarda sempre avanti. E anche la partita col Parma, vissuta prima e analizzata poi, fa già parte del passato. La testa è tutta alla sfida di domani sera al “Via del Mare” contro il Lecce. Non una sfida qualunque, perché come con i gialloblù è uno scontro diretto. Ma anche perché costringe il tecnico del Cagliari a fermarsi e voltarsi indietro, tra rimpianti e ruggini.

Come una finale

Dopo solo tre giornale, è difficile parlare già di confronto-salvezza. Ma Pisacane butta subito il carico pesante sul tavolo: «Questa è la seconda finale del nostro minicampionato all’interno del campionato. Uno scontro diretto che giocheremo per vincere, ma con intelligenza». La classifica che vede i giallorossi ultimi non deve ingannare: «Dovremo essere compatti e lucidi, perché sarà una partita non facile in un ambiente caldo». Anche se il tecnico rossoblù non ha dubbi sulla forza caratteriale dei suoi: «I miei ragazzi sono adulti e vaccinati. Tanti hanno giocato in ambienti così caldi, non ho bisogno di Lecce per capire se i Caprile, i Mina, i Luperto, i Prati possono sopportare situazioni simili».

Lecce nel cuore

Pisacane guarda avanti, ma per una volta si ferma per voltarsi indietro. Perché Lecce rappresenta la sua ultima tappa da calciatore prima del salto della barricata, dal campo alla panchina: «Ho un legame speciale, ringrazio la società e i tifosi, mi spiace solo non aver dato quanto avrei voluto dare. E colgo l’occasione per ricordare Graziano Fiorita (il fisioterapista del Lecce scomparso nella passata stagione per un infarto a soli 47 anni), persona perbene, esempio nell’ambiente. Mando un abbraccio a sua moglie Azzurra e ai suoi figli». Ma Lecce vuol dire anche Eusebio Di Francesco, l’allenatore che, nella stagione 2020-2021, chiuse la storia da calciatore del Cagliari di Pisacane. Però il padrone della panchina rossoblù, oggi, seppellisce l’ascia di guerra: «È vero, abbiamo avuto un rapporto complicato, non ci siamo trovati. Ma fa parte del gioco. Da poco ci siamo sentiti e chiariti, per me il passato è passato, è una pagina chiusa».

La lezione

Quella imparata dalla gara col Parma. Pisacane difende la prestazione dei suoi, guardandola con gli occhi dei numeri. Ma avvisa: «Abbiamo pagato la voglia di volerci sbloccare a tutti i costi, ma c’è stata anche qualche lettura sbagliata, specie su palla laterale. A Lecce dovremo evitare questi errori, perché loro sfruttano tanto proprio le corsie esterne e dovremo fare massima attenzione dentro l’area».

Oggi l’ultimo allenamento prima della partenza. Resteranno a casa Radunovic e Luvumbo, mentre potrebbe tornare tra i convocati Pavoletti, anche ieri parzialmente in gruppo. Nessuna indicazione sulla formazione: «Difesa a quattro o a cinque? Conta che la squadra abbia un’identità, un’anima. Poi il calcio è dinamico e a volte è la partita che ti costringe a giocare in un certo modo. A Lecce potremmo vedere un Cagliari che parte a quattro e poi, a seconda di come si mettono gli avversari, potremmo metterci a cinque». Infine, su Belotti: «Sabato ha fatto un’ottima partita, ha messo minutaggio. Ora vedremo i parametri del carico di lavoro, decideremo all’ultimo se farlo partire dal primo minuto».

