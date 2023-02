A Lecce la Roma si salva con Dybala  

Lecce 1

Roma 1

Lecce (4-3-3) : Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo (29' st Pezzella); Blin, Hjulmand, Gonzalez (22' st Askildsen); Strefezza (29' st Banda), Colombo (22' st Voelkerling), Di Francesco (43' st Oudin). In panchina Bleve, Brancolini, Romagnoli, Tuia, Helgason, Ceccaroni, Ceesay, Lemmens, Cassandro. All. Baroni.

Roma (3-4-2-1) : Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic (38' st Wijnaaldum), Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini (43' st Solbakken); Abraham (38' st Belotti). In panchina Svilar, Boer, Celik, Kumbulla, Bove, Camara, Tahirovic, Volpato, Llorente. All. Mourinho.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Reti: nel pt 7' Ibanez (autogol), 17' Dybala (rigore).

Note: angoli 7-3 per la Roma. Recupero: 3' e 5'. Ammoniti: Strefezza, Ibanez, Colombo, Gonzalez e Hjulmand.

Lecce e Roma si dividono la posta in palio al termine di una partita ruvida e combattuta. I salentini fermano i giallorossi di Mourinho che, col pari del Via Del Mare, raggiungono il Milan al terzo posto. Succede tutto nel primo tempo. All'autorete di Ibanez, per il vantaggio del Lecce, risponde il rigore di Dybala per il pari capitolino. Poi comincia la sfida tra Falcone e Abraham che, con tre prodezze (due sul finire del primo tempo, l'altra in apertura di ripresa), nega i tre punti alla formazione di Mourinho. I pugliesi riescono a contenere gli ospiti, con Dybala che ha regalato giocate sopraffine, ma hanno il demerito di non finalizzare il maggior possesso palla. Per la Roma terza piazza in coabitazione col Milan, e prova generale in vista dell'impegno europeo contro il Salisburgo. Di buono in casa romanista il rientro in campo di Wijnaldum, a quasi sei mesi dalla frattura del perone subita in allenamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata