A Lecce la Juve vuole volare in vetta 

Approfittando della trasferta araba dell’Inter, la Juventus può cercare a Lecce un successo che significherebbe primo posto in classifica, seppure momentaneo. Rabiot e Chiesa non ci saranno nella sfida a Via del Mare: il francese «ha un affaticamento al polpaccio ed è meglio non rischiare», spiega il tecnico bianconero Allegri, mentre l'attaccante ha avuto un riacutizzarsi del problema al ginocchio. Lecce in formazione tipo.

Le altre

A Salerno la squadra di Inzaghi si gioca la prima delle tante “finali” da vincere a ogni costo per coltivare il sogno salvezza. Arriva il Genoa, quattro pareggi e una vittoria nelle ultime cinque. L’Empoli, penultimo, non può perdere col pericoloso Monza.

