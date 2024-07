A Le Piscine non più di 80 bagnanti 

Parte da oggi l’ultima (in ordine di tempo) spiaggia gallurese a numero chiuso, anzi “responsabile”. Fino al 31 agosto per accedere alla spiaggia Le Piscine, a Cannigione, residenti e turisti devono prenotare online, a partire da 72 ore prima, si riceve così un codice Qr da mostrare al parcheggio. Possono accedere in spiaggia, contemporaneamente, 80 persone con 20 posti comunque riservati ai residenti, che non pagano ticket come gli under 12 mentre tutti gli altri devono versare un “contributo ambientale”, di 6 euro per l’intera giornata e di 3 per mezza.

La motivazione

Il provvedimento trova le sue ragioni nel fatto che – sostiene l’assessora al Turismo, Claudia Giagoni - la Destinazione Arzachena, con circa 14 mila residenti stabili, che nel mese di agosto arrivano a oltre 140 mila persone al giorno in transito, siano numeri «che incidono pesantemente sul consumo delle risorse naturalistiche, che è il nostro patrimonio più importante». Dello stesso avviso il vicesindaco, Alessandro Malu, per il quale, constata l’erosione della spiaggia, il provvedimento è «doveroso nei confronti della principale risorsa del nostro territorio, che è l’ambiente, e nei confronti delle nuove generazioni per le quali abbiamo l’obbligo di far anche a loro godere di ciò che ci ha donato Dio in questa terra meravigliosa». E a chi nutre dubbi sul fatto che ciò possa recare danno al turismo, l’assessora Giagoni risponde che tali scelte «sono un modo più consapevole di utilizzare le nostre bellezze naturali. Noi stiamo facendo programmazione, perché non guardiamo al breve ma al medio e lungo termine, e la programmazione impone delle scelte coraggiose». Medesimo provvedimento non si esclude che possa essere assunto, nelle prossime stagioni, anche per altri arenili.

Nel resto della Gallura

Anche a Santa Teresa Gallura l’Amministrazione comunale ha deciso limitazioni all’accesso e ticket d’ingresso sulla spiaggia di Rena Bianca, dal 1° giugno al 30 settembre. Una decisione che sta suscitando forti polemiche, sui social da parte di residenti e turisti, politici dell’opposizione e associazioni. Nel resto della Gallura, oltre alla interdetta totalmente, dal 1994, Spiaggia Rosa di Budelli, nella stessa isola, alla Spiaggia del Cavalieri, c’è divieto di calpestio della sabbia per chi arriva dal mare o da terra. Dal 2022 c’è il numero chiuso estivo a San Teodoro, spiagge di Cala Brandinchi e Lu Impostu (1447 posti nella prima e 3352 nella seconda) con pagamento di ticket. A Caprera infine, a Cala Coticcio e Cala Brigantina, si accede solo accompagnati dalle guide del Parco Nazionale e pagando 3 euro più la guida.

