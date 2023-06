A Lanusei un’eccellenza italiana, il Premio America Giovani alla ventiduenne Martina Cuboni  

Giovane e talentuosa, Martina Cuboni di Lanusei ha solo 22 anni e ha già avuto un importante riconoscimento per i suoi studi. È stata infatti insignita del Premio America Giovani istituito dalla Fondazione Italia-Usa, che ogni anno seleziona i migliori mille neolaureati del Belpaese. La giovane oltre a ricevere un attestato di merito potrà seguire un master online esclusivo della Fondazione in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”. Cuboni, maturità al linguistico di Lanusei, ha conseguito nell’ottobre scorso la laurea triennale in Lingue e culture per la mediazione linguistica all’università di Cagliari con la votazione, neanche a dirlo, di 110 e lode.

Il riconoscimento

La Fondazione Italia-Usa attraverso la banca dati di Almalaurea fa emergere le migliori eccellenze del Paese. Ragazze e ragazzi con un percorso universitario degno di pregio e che seguono discipline di interesse della Fondazione, come quelle studiate nei corsi di laurea in lingue o in scienze politiche – relazioni internazionali hanno la possibilità di accrescere ulteriormente il proprio bagaglio culturale. I neolaureati vengono individuati dalla Fondazione sulla base di precisi parametri indicativi del loro successo accademico come il punteggio di laurea, l’età di conseguimento del titolo, la media degli esami, la data della sessione di laurea, il curriculum studiorum e altre valutazioni comparative. Per gli universitari non è prevista la possibilità di autocandidarsi al premio la selezione è prerogativa della Fondazione. Di certo Martina Cuboni, studentessa meritevole, aveva tutte le carte in regola per raggiungere questo importante traguardo. La consegna della pergamena è avvenuta a Roma.

Emozioni e gioia

«Ho partecipato alla cerimonia di premiazione il 13 giugno scorso – racconta Martina – che si è tenuta nell’aula del palazzo dei gruppi Parlamentari alla Camera dei Deputati». Una bella emozione per la giovane lanuseina. «Ricevere il premio è stata per me una grandissima soddisfazione – prosegue – è sempre bello veder riconosciuto il proprio impegno nello studio». Martina era a conoscenza del premio della Fondazione Italia-Usa ma non pensava di riceverlo. A marzo invece la bella notizia è arrivata via e-mail. La borsa di studio prevede una copertura totale per la fruizione gratuita del master. Il tempo previsto per il conseguimento del titolo è di un anno con una possibile deroga di pochi mesi. «Mi sono immatricolata ad aprile – spiega ancora Martina – avrei potuto portare a casa solo l’attestato e non proseguire ma ho scelto invece di continuare con il master perché credo sia un’opportunità importante». La giovane deve ancora scrivere il suo futuro ma il suo percorso non si fermerà dopo la laurea triennale.

Progammi futuri

Martina che padroneggia l’inglese e il tedesco lavora come receptionist in un hotel ogliastrino ma ha già le idee chiare per i prossimi mesi. «Adesso vorrei iniziare il percorso per il conseguimento della laurea nel campo del turismo – racconta – per cui a ottobre mi iscriverò a gestione dei servizi turistici». Gli impegni non mancheranno per Martina che affronterà la doppia sfida di frequentare sia il percorso universitario sia il master. Le due strade possono essere percorse contemporaneamente. Il raggiungimento di un altro alloro è il prossimo obiettivo della studentessa grande orgoglio della sua Ogliastra.

