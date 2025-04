A Lanusei esplode la festa 

Lanusei 2

Guspini 1

Lanusei (4-2-3-1) : Morillas, Kouadio, F. Troyes, Pedro Caeiro, Arras (14’ st A. Troyes); Fe. Usai (31’ st Serra), Caredda (42’ st Gentini); Caliendo (34’ st Deiana), Di Stefano (9’ st Marchetta), Gabriel Silva; Martins. In panchina D’Abrosca, Trindade, Cirone, Faye. Allenatore Piras.

Guspini (5-4-1) : Fortuna, Pugliese, Uccheddu, Ruggeri, Figos, G. Medda; Marci, Piro, Pusceddu (29’ st Mboup), Fadda; Agostinelli. In panchina Saba, Zucca, Pinna, Pinna, Chessa. Allenatore Dessì.

Arbitro : Putzolu di Cagliari.

Reti : nella ripresa, 28’ Martins, 37’ Serra, 46’ (r) Fadda.

Note : ammoniti F. Troyes, Caredda, Pedro Caeiro, Deiana, Serra; recupero 0’ pt-1’ st; spettatori 400.

Lanusei. È tutto vero: il Lanusei vola in Eccellenza. Accade sul prato del Lixius. Sono le 17,50 di ieri quando il triplice fischio dell’arbitro Putzolu annuncia l’inizio della festa. La tribuna si trasforma in una balera che rievoca le serate danzanti sotto le stelle d’agosto, in campo l’entusiasmo dei calciatori - trascinati dalla solarità dei brasiliani - contagia persino Alberto Piras, uno che quasi mai abbandona il suo proverbiale aplomb. Il 2-1 al Guspini è la sentenza definitiva sul campionato, condotto quasi sempre al vertice dopo un’estate passata a rimettere insieme i cocci di una stagione vissuta al limite della zona playout.

Primo tempo

Al 4’ la prima minaccia è di Martins, ma il suo colpo di testa sorvola di un metro la traversa. Il Lanusei mantiene il bandolo della matassa, sebbene fatichi a perforare la difesa ospite sulla cui linea Dessì schiera Figos, professione attaccante, ex di turno. Il Guspini ci prova al 28’ con Marci, altro ex al pari di Pugliese.

La ripresa

È il 2’ e il Lanusei fa capire di voler chiudere subito la pratica. Cross di Caliendo, testa di Gabriel Silva e Fortuna, con un colpo di reni, solleva sopra la traversa. Al 12’ Agostinelli fa rabbrividire il pubblico con un diagonale che accarezza il palo alla destra di Morillas. Che, al 26’, salva proprio su Agostinelli lasciato solo al centro dell’area. Il tempo scorre e il Lanusei sembra accusare un pizzico di tensione di troppo per il risultato che s’avvicina, ma è proprio in quel momento che i big della squadra si assumono le responsabilità. Minuto 28: da destra Kouadio disegna una palombella perfetta per Martins che, dall’interno dell’area piccola, gira di testa e gonfia la rete per l’1-0. Il Lixius in estasi esulta per il 22esimo gol in campionato del brasiliano e conta i minuti che mancano al brindisi più atteso. Ma c’è ancora spazio per un’esultanza super: al 37’ Serra, con un pallonetto dal limite dell’area, beffa Fortuna e spiana la strada verso l’Eccellenza. In pieno recupero accorcia Fadda, su rigore, ma la sostanza non cambia: il Lanusei è in paradiso.

