A Lanaitho tra erbe e storia  

La valle di Lanaitho teatro di un evento di richiamo. “Percorsi naturalistici e di autoproduzione naturale per la nostra salute e bellezza” è l’iniziativa che si terrà sabato con inizio alle 14.30. Storia, natura e tradizioni popolari si intersecano in un paesaggio fiabesco, incastonato tra Oliena e Dorgali. L’esperienza è organizzata da Nooraghe srls Nuoro, e ha come obiettivo la divulgazione e la conoscenza del territorio, della sua storia e della vita degli antenati. Protagoniste anche la flora e la fauna in un ambiente incontaminato. A distinguersi più di tutto sarà la flora, i partecipanti ne scopriranno le proprietà e gli usi che in passato si facevano a scopo curativo. Insieme agli esperti, impareranno a realizzare diversi preparati con le erbe che si potranno poi portare a casa. Per info 3409478405. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA