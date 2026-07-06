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Radiolina.
07 luglio 2026 alle 00:46

A La Strambata focus su caos voli e ciclabili 

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Alle 12.30 su Radiolina la Strambata affidata a Simona De Francisci. Focus sul trasporto aereo. Intervengono William Zonca, della segreteria nazionale della Uil Trasporti e Andrea Giuricin, docente di Economia dei Trasporti all’Università Bicocca di Milano. Al centro dell’attenzione i disagi provocati da ritardi e cancellazioni di voli, in particolare all’aeroporto di Cagliari. Si parlerà delle nuove piste ciclabili realizzate a Cagliari con l’assessore alla Mobilità Yuri Marcialis. Infine, i Mondiali di calcio con il giornalista del Tg di Videolina Luca Neri.

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