A “La casa di Rosy” i box per i randagi 

A Paulilatino sono stati concessi, in comodato gratuito, all'associazione “La casa di Rosy odv” alcuni box per ricovero animali all’esterno dell'ex mattatoio comunale in via Roma. La vecchia convenzione, scaduta da tempo, è stata riproposta dall’esecutivo Gallus. «La collaborazione con “La casa di Rosy” ha permesso all’Amministrazione comunale di raggiungere in parte l’obiettivo che si era prefissata di contrasto al randagismo e di conseguente tutela della sicurezza e igiene pubblica», si precisa nella delibera della Giunta. ( a. o. )

