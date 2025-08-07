A La Caletta una notte di fuoco 

Una violenta esplosione ha squarciato il silenzio della notte, svegliando di soprassalto i residenti di piazza dei Mille a La Caletta, frazione di Siniscola. In un attimo si sono rivissuti gli stessi momenti di grande paura seguiti alla lunga catena di attentati che aveva sconvolto Siniscola lo scorso inverno. Erano le 4.40 di ieri quando un incendio devastante ha ridotto in cenere una Fiat Panda e danneggiato gravemente altri due veicoli.

Il rogo

Le fiamme, alte diversi metri, hanno illuminato il cielo ancora buio, seminando panico tra gli abitanti. La prima ad andare a fuoco è stata la Panda di Mario Monni, noto imprenditore di Siniscola, che gestisce un locale molto frequentato nel centro storico di Posada. In pochi istanti il rogo si è propagato a una Hyundai Tucson, parcheggiata accanto, di proprietà di turisti. Solo per un soffio un terzo mezzo, un Mitsubishi Pajero, è stato salvato grazie al provvidenziale intervento dei vigili del fuoco, accorsi con una squadra dal distaccamento di Siniscola.

I soccorsi

Le operazioni di spegnimento sono state complesse: le fiamme hanno avvolto rapidamente le due auto, quasi completamente distrutte. I pompieri hanno messo in sicurezza l’intera area. Ma quello che all’inizio sembrava un semplice incidente ha preso subito una piega inquietante. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del commissariato di Siniscola e la polizia scientifica. Le prime rilevazioni indicano con decisione una matrice dolosa.

Le indagini

Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire ogni dettaglio di un’azione che appare organizzata e mirata. Obiettivo: capire se si tratti di un’intimidazione o di un gesto legato a dinamiche personali o professionali. Gli agenti analizzano le immagini delle numerose telecamere presenti nella zona, nella speranza che qualche fotogramma possa inchiodare i responsabili. La Scientifica ha setacciato l’area palmo a palmo, alla ricerca di inneschi o tracce utili.

A La Caletta si respira un clima teso. Il fragore della deflagrazione ha trascinato in strada decine di residenti, increduli davanti allo scenario di distruzione. In tanti parlano di atto intimidatorio e chiedono giustizia. La Caletta, cuore turistico della zona, è sconvolta.

