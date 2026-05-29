A Kuss il tappone del Giro d’Italia, Ciccone in azzurro 

Alleghe. Arriva la fuga e vince il più cauto, quello che meglio si è nascosto durante la giornata. È Sepp Kuss a domare le Dolomiti, alzando le braccia al cielo in cima alla salita per i Piani di Pezzè dopo sei gran premi della montagna tra cui la Cima Coppi di quest'anno, il Passo Giau. Lo statunitense si muove all'ultimo e beffa un indomito e nervosissimo Giulio Ciccone, il più attivo tra gli attaccanti di giornata, recuperandolo a 2,2 km dall'arrivo, anche se l'abruzzese si consola strappando la maglia azzurra di miglior scalatore a Jonas Vingegaard. Il danese, da dietro, si limita a controllare, non riportandosi sul compagno di squadra Kuss, mentre Jay Hindley scalza Thymen Arensman dal gradino più basso del podio momentaneo e Piganzoli sale a 63” dalla maglia bainca di Eulalio.

Prima della tappa il ritiro di Jhonatan Narvaez e Michael Valgren, vincitori di 4 tappe, con Paul Magnier sicuro della maglia ciclamino. Poi la solita fuga con Giulio Ciccone a caccia del maggior numero di punti Gpm possibile e in lite con Einer Rubio. C’è anche un ritrovato Giulio Pellizzari e i generosi Damiano Caruso e Alberto Bettiol, oltre ai “big” Gee e Kuss. Sul Falzarego, il colombiano fa uno sgarro all'abruzzese che lo prende a male parole e gli scatta in faccia a inizio discesa. Rubio lo lascia andare, lui prende il largo sulle ali dei suoi nervi a caccia dell’impresa. Ma la benzina finisce sull'ascesa verso i Piani di Pezzè: ai -2 Kuss torna su di lui e lo svernicia. Secondo arriva il compagno di fuga e di squadra della Lidl-Trek, Derek Gee, che risale al quinto posto della classifica generale, con Ciccone che si deve accontentare del terzo posto. Con Vingegaard saldo in “rosa”, oggi ultima fatica prima di Roma, la Gemona-Piancavallo di 200 km.

Ordine d’arrivo : 1. Sepp Kuss (Usa, Visma Lease a bike) km 151 in 4’28”33” media 33,737, 2. Derek Gee (can, Lidl-Trek) a 13”, 3. Giulio Ciccone (ita, id.) a 36", 4. Felix Gall (Aut) a 39”, 5. Jonas Vingegaard (Dan) st, 6. Jai Hindley (Aus) a 43”, 7. Damiano Caruso (Ita) a 1’06”, 8. Davide Piganzoli (Ita) a 1’11”, 9. Einer Rubio (Col) a 1’19”, 10. Michael Storer (Aus) st; 12. Thymen Arensman (Ola) a 1’45”; 16. Afonso Eulalio (Por) a 2’25”.

Classifica : 1. Jonas Vingegaard (Dan, Visma.Lease a bike) in 75.13’16”, 2. Gall a 4’03”, 3. Hindley a 5’04”, 4. Arensman a 5’33”, 5. Gee a 6’31”, 6. Eulalio a 7’26”, 7. Storer a 7’50”, 8. Pigan- zoli a 8’29”, 9. Caruso a 9’01”, 10. Egan Bernal (Col) a 1’19”.

RIPRODUZIONE RISERVATA