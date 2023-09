A Kiev armi Usa all’uranio impoverito  

Washington. Negli Usa cade un nuovo tabù. Dopo i tank, gli F-16 e le discusse bombe a grappolo, adesso l’America sarebbe pronta a inviare all’Ucraina anche le controverse munizioni perforanti all’uranio impoverito, finora consegnate a Kiev solo da Londra .

Controverso

Secondo la Reuters le armi dovrebbero arrivare già nel prossimo pacchetto di aiuti, che si aggira tra i 240 e i 375 milioni di dollari e dovrebbe essere presentato la prossima settimana. L’obiettivo è fornire un contributo sostanziale alla controffensiva ucraina, dal momento che questi proiettili permettono di distruggere i carri armati russi e potrebbero essere lanciati direttamente da quelli americani Abrams. Al momento Mosca non commenta, anche se il Cremlino aveva evocato lo spettro del nucleare quando a marzo era stata Londra a dare il via libera alle munizioni. Pur molto discussi, questi proiettili sono considerati armi convenzionali, non sono vietati dal diritto internazionale e sono in dotazione a diversi Paesi , ma restano grandi polemiche visti i precedenti in scenari di guerra come l’ex Jugoslavia o l’Iraq.

La controffensiva

La notizia che arriva dagli Stati Uniti sembra una risposta al nuovo missile strategico russo, il Sarmat, che sarebbe ormai pronto per essere schierato e avrebbe la capacità di portare testate nucleari in qualsiasi angolo del mondo. Intanto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha definito il presidente Usa Joe Biden, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron e la premier Giorgia Meloni «complici diretti ed evidenti» dei nazisti che «dovrebbero essere trattati come leader dei Paesi della coalizione nazista». Difficile che l’Occidente possa farsi impressionare da queste parole, così come Kiev che - dopo aver confermato di essere dietro l’attacco all’aeroporto militare russo di Pskov, a ben 700 chilometri dal confine ucraino - ieri ha rivendicato nuovi progressi sul terreno. «Nonostante tutto e a prescindere da ciò che si dice, stiamo avanzando» ha sottolineato con forza il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. E secondo le analisi del think thank Usa Institute for the Study of War i russi hanno schierato «un esercito di riserva» formato di recente perché le sue unità possano proteggere il sud dalla controffensiva ucraina, ma probabilmente non sarà pronto al combattimento su larga scala dato il dispiegamento affrettato. Un’analisi simile viene dall’intelligence britannica. I russi non rinunciano a cercare di fermare la controffensiva nel sud del Paese, ma rischiano di dividere le proprie forze. Allo stesso tempo, il Cremlino continua l’offensiva nella regione di Kupiansk dove da giugno ha ottenuto «modesti successi». In Crimea, invece, i russi continuano a doversi difendere dagli attacchi con i droni. Mosca ha annunciato di aver distrutto venerdì notte una barca sommergibile senza equipaggio che tentava nuovamente di colpire il ponte di Kerch.

