A Jerzu stasera Mario Perrotta e i Motus  

Tutto pronto stasera per l'avvio della XXIV edizione del Festival dei Tacchi: come da programma lle 21 salirà sul palcoscenico della Cantina Antichi Poderi di Jerzu il pluripremiato Mario Perrotta con “In nome del padre”. Un padre, uno e trino. Niente di trascendentale: nel corpo di un solo attore tre padri diversissimi tra loro per estrazione sociale, provenienza geografica, condizione lavorativa. Sulla scena li sorprendiamo ridicoli, in piena crisi di fronte al “mestiere più difficile del mondo”. I figli adolescenti sono gli interlocutori disconnessi di altrettanti dialoghi mancati, l’orizzonte comune dei tre padri che, a forza di sbattere i denti sullo stesso muro, si ritrovano nudi, con le labbra rotte, circondati dal silenzio. E forse proprio nel silenzio potranno trovare cittadinanza le ragioni dei figli.

Alle 22.30, con numerosi sold out registrati in tutta Italia, saliranno per la prima volta sul palcoscenico della Cantina Antichi Poderi di Jerzu i Motus, storica compagnia di teatro di innovazione conosciuta in tutto il mondo e fondata da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò, che la mattina seguente (domani) saranno protagonisti di una lezione/incontro con il pubblico. In scena lo spettacolo “Of the nightingale I Envy the fate (dell'usignolo invidio la sorte)”, con la danzatrice e performer Stefania Tansini (Premio Ubu 2022 Miglior performer under 35) che rivestirà i panni di una moderna Cassandra, offrendone una rilettura contemporanea per corpo e voce. Alla sfera animale, dell’incivile, del selvatico è ricondotto il talento di profetessa di Cassandra.

