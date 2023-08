A Jerzu oggi con Mercadini e Pennacchi  

Si avvicina a piccoli passi la conclusione di questa XXIV edizione del Festival dei Tacchi. Stasera torna sul palco del Roberto Mercadini: alle 19.15 alla Cantina Antichi Poderi di Jerzu, l'istrionico scrittore, autore e youtuber, noto ai più per la sua partecipazione al programma Rai “Splendida Cornice” di Geppi Cucciari e Luca Bottura, presenterà “Noi siamo il suolo, noi siamo la terra”, un lavoro promosso da Banca Popolare Etica.

Alle 21.30, il graditissimo ritorno di un amico del Festival. Sempre alla Cantina Antichi Poderi di Jerzu, Andrea Pennacchi, accompagnato dall'inseparabile cantante, chitarrista e compositore Giorgio Gobbo, presenta, in forma di spettacolo, il suo ultimo libro “Shakespeare and me - Come il Bardo mi ha cambiato la vita” (People editore) perché, come dice l'autore «Dio è morto, Marx pure…ma Shakespeare sta benissimo». Continua Pennacchi: «In un libro molto influente, Harold Bloom affermava che Shakespeare avesse inventato l’essere umano: ecco, non ho gli strumenti per poter confermare questa affermazione. Di sicuro ha aiutato me, e molti altri e altre come me, a conoscere meglio l'umanità, anche la mia. Il corpus shakespeariano è una mappa delle relazioni umane di pronto utilizzo. ».

Domani la quinta giornata della XXIV edizione del Festival inizia la mattina alle 11, alla biblioteca comunale di Jerzu, con la replica di “Atlantide”, coproduzione dei padroni di casa del Cada Die Teatro con il teatro La Baracca di Bologna. In scena Silvestro Ziccardi e Fabio Galanti.

