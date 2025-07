A JazzAlguer brilla  una nuova Stella (Cole) 

Raffinata e originale, classica e contemporanea: Stella Cole approda al Lo Quarter di Alghero, sabato alle 21.30, per un’unica data in Sardegna nell’ambito della rassegna JazzAlguer. Accompagnata da Angelo Lazzeri alla chitarra, Salvatore Maltana al contrabbasso e Massimo Russino alla batteria, la giovane e talentuosa cantante americana si esibirà in una raccolta di grandi classici, canzoni rese famose da Barbra Streisand (“When the Sun Comes Out”), Judy Garland (“The Boy Next Door” e la mitica “Over the Rainbow”), ma anche da Billie Eilish (“My Future”) e Audrey Hepburn (“Moon River”).

Gli inizi

Nata nel 1999, in Illinois, Stella Cole si è affermata rapidamente grazie al suo stile elegante, guidato da una vocalità eclatante e dalla capacità di reinterpretare e fare propri i grandi classici della musica jazz a stelle e strisce. Seguitissima sui social, dove ha inizialmente guadagnato i favori di un pubblico sempre più numeroso, pubblicando, a partire dal lockdown, le sue cover su YouTube e TikTok, Stella è letteralmente cresciuta a pane e musical. «Quando avevo due anni, i miei genitori mi hanno messa davanti alla tv e hanno acceso la VHS de “Il Mago di Oz”», racconta. «Mi è piaciuto così tanto, che ho chiesto loro se potevo guardarlo ogni singolo giorno per oltre un anno. Sono stata ossessionata da quel film per tutta la vita e per questo motivo ho iniziato a cantare prima ancora di saper parlare».

Il successo

Dopo i primi successi social, tra cui la cover di “Everybody Says Don’t” da “Anywhere Can Whistle” di Stephen Sondheim, finiti gli studi, la sua carriera è decollata, una volta trasferitasi a New York. Nella Grande Mela Stella ha intrapreso un’incessante attività live, arrivando su palchi prestigiosi, dal Birdland, al Café Carlyle, fino alla Carnegie Hall e al Madison Square Garden. Nel 2023, ha collaborato con i Postmodern Jukebox di Scott Bradlee, con cui ha girato gli States, l’Australia e la Nuova Zelanda. Nel mentre, le sue interpretazioni di “Uptown Girl” di Billy Joel e di “Flowers” di Miley Cyrus superavano i dieci milioni di visualizzazioni e di streaming. L’occasione della vita, però, è arrivata dall’incontro con il produttore, vincitore di un Grammy Award, Matt Pierson, con cui ha realizzato il suo album d’esordio “Stella Cole” e l’ep natalizio “Snow!”.

È magia

Squadra che vince non si cambia, anzi! Così, per il nuovo album, “It’s Magic”, in uscita il prossimo 22 agosto, Stella e Matt hanno collaborato con l’affermato arrangiatore, direttore d’orchestra, compositore e pianista neozelandese Alan Broadbent, uno dei più grandi musicisti dei nostri tempi. Composto interamente da brani d’amore d’epoca, il nuovo album è una raccolta di pezzi familiari, ma in qualche modo non convenzionali, tra cui “Stairway to the Stars”, “My Ideal” e “Fools Rush In”. Con questo repertorio e una voce degna delle più grandi interpreti di Broadway, Stella Cole è pronta a calcare il palco del Lo Quarter, per una serata che si annuncia davvero magica.

RIPRODUZIONE RISERVATA