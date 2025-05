A Istanbul gli Usa e i volenterosi Israele va all’attacco di Macron 

Istanbul. I capi dei consigli di sicurezza di Gran Bretagna, Germania e Francia saranno insieme a funzionari americani lunedì a Istanbul, in occasione della nuova tornata di negoziati russo-ucraini. Ad annunciarlo è stato l'inviato Usa Keith Kellogg, anche se Mosca mette in chiaro che non parteciperanno alle trattative ma si consulteranno tra loro e con i negoziatori di Kiev. La Turchia, intanto, dice di ambire a organizzare addirittura un vertice tra i presidenti di Ucraina, Russia e Usa, ma il Cremlino frena, affermando che di questo si potrà eventualmente parlare solo se ci saranno «risultati nei negoziati diretti tra le delegazioni» russa e ucraina.

Vigilia di tensione

Le dichiarazioni contraddittorie non fanno chiarezza, ma rientrano nelle normali pretattiche nel clima di attesa che si respira alla vigilia di trattative all'unico tavolo in cui i due nemici siano tornati a sedersi dopo tre anni. Un'atmosfera che ha contagiato anche il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, a Kiev per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky dopo avere avuto un colloquio a Mosca con Vladimir Putin. «La questione sta iniziando a prendere una piega più ottimistica con l'avvio dei negoziati», ha assicurato Fidan, arrivando a ipotizzare un incontro tra lZelensky, Putin e Donald Trump.

Ma il segnale più importante è arrivato dagli Usa, con Kellogg che è sembrato aprire alle richieste di Mosca di fermare l'espansione della Nato verso est, escludendo quindi un ingresso di Kiev nell'Alleanza. Quella della Russia «è una preoccupazione legittima", ha detto in un'intervista all’Abc, «l’ingresso dell'Ucraina nella Nato non è sul tavolo, e non siamo l'unico Paese a dirlo, potrei indicarvi altri quattro Paesi». Il Cremlino ha risposto a stretto giro di posta dicendosi soddisfatto per la «comprensione» mostrata dall'amministrazione Trump per i timori di Mosca, che vede minacciati i propri «interessi strategici» da un'ulteriore espansione dell'Alleanza Atlantica nelle repubbliche ex sovietiche.

Kellogg ha poi parlato dei colloqui proposti dalla Russia per lunedì. «Quando saremo a Istanbul la settimana prossima ci siederemo e discuteremo», ha affermato l'inviato americano, sottolineando che si cercherà un compromesso tra i memorandum di Ucraina e Russia con le proposte di pace e di un cessate il fuoco. Ma Mosca ha chiarito che né gli Usa né i rappresentanti dei tre Paesi europei del gruppo dei Volenterosi saranno ammessi alle trattative dirette.

Medio Oriente

Sul fronte della crisi mediorientale, Israele lancia un duro attacco contro Emmanuel Macron, tacciato di condurre «una crociata contro lo Stato ebraico» e addirittura di celebrare «la sua festa nazionale il 7 ottobre», per aver sostenuto «il dovere morale» di creare uno Stato palestinese. Tutto questo mentre la tregua a Gaza resta appesa alle «valutazioni» di Hamas sulla proposta americana (un cessate il fuoco di 60 giorni in cambio di 10 ostaggi in vita e 18 corpi), anche se ieri Donald Trump ha mostrato ottimismo: «Siamo molto vicini a un cessate il fuoco», preannunciando novità forse già oggi.

Intanto però l'ala oltranzista del governo israeliano vuole accelerare la capitolazione di Gaza: «È ora di entrare nella Striscia con tutta la forza necessaria. Non ci sono più scuse», ha tuonato il ministro di estrema destra Ben Gvi. E il titolare della Difesa, Israel Katz, ha ammonito Hamas: «Accettate i termini dell'accordo Witkoff sugli ostaggi, o sarete annientati».

