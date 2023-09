«A Isili gli stalli per i disabili spesso occupati da abusivi» 

Sono sette parcheggi riservati ai dialalizzati dell'ospedale San Giuseppe Calasanzui di Isili ma ad occuparli è quasi sempre chi arriva prima, sprezzante delle regole e delle difficoltà che incontrano pazienti cronici, costretti a sottoporsi alle terapie tre volte a settimana. Così, venticinque pazienti, in carico al reparto dialisi, da tempo si scontrano con la cattiva educazione di chi ignora l cartello “riservato ai dializzati”. Si sfoga Roberto Mameli, 62enne di Seulo, dializzato dal 2011, che, per tre volte a settimana, deve raggiungere Isili: «A me va anche bene, perché arrivo ai parcheggi intorno alle 7.40; a volte capita comunque di trovarli già occupati da auto che non hanno esposto il contrassegno per gli invalidi. Questa storia va avanti da quattro, cinque anni. Abbiamo più volte segnalato il problema alla direzione sanitaria; ci siamo rivolti persino alle guardie giurate, ottenendo, sempre la stessa risposta inaccettabile: “non possiamo farci niente”. Possibile? I parcheggi vengono riservati per le necessità degli ammalati: dopo quattro ore di dialisi ci si sente stanchi e dover scarpinare, cento-duecento metri, per arrivare all'auto, come capitava sotto la canicola di quest'estate, è estremamente faticoso. Chi di dovere finalmente intervenga a ristabilire il rispetto delle regole, ricordando che succede lo stesso con i quattro stalli, davanti all'ingresso del pronto soccorso, riservati ai pazienti in carrozzina».

