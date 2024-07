A Is Pittaus un ingresso che profuma di fieno 

Originale, a tema con l'ambiente circostante, che regala un sorriso e rende più accogliente uno degli ingressi di Nuxis. Grazie all'impegno di Fabrizio Fanutza e diverse famiglie di Nuxis, l'ingresso di Is Pittaus ospita tre balle di paglia raffiguranti un simpatico coniglio con il papillon e un'altra rotoballa con la bocca e gli occhioni rossi a forma di cuore.

Numerosi i commenti positivi pubblicati nelle pagine social che riportano la fotografia dell'ingresso del paese. «L'opera è nata da un'idea del nostro compaesano Fabrizio Fanutza - ha detto il sindaco di Nuxis Romeo Ghilleri - che, insieme a diverse famiglie, un gruppo di circa quindici, venti persone, ha realizzato questa bellissima opera all'ingresso di Is Pittaus. Come amministrazione comunale ringraziamo Fabrizio in quanto, anche in questa occasione, ci ha dato la possibilità di mettere in campo il nostro motto nuxisfuoridanuxis, per far conoscere il nostro territorio e abbellire l'ingresso del paese, dove da qualche giorno, le persone si fermano per scattare qualche fotografia. Siamo molto contenti, è una collaborazione importante da parte di tutto il paese, a dimostrazione che uniti e proponendo diverse idee, possiamo fare grandi cose per Nuxis. Un ringraziamento a chi ha avuto l'idea e a tutto il gruppo che ha lavorato».