«A Is Olias un centro per la Protezione civile» 

«“Is Olias” sarebbe perfetta per diventare un centro dove svolgere le nostre attività». Mauro Merella, direttore generale della Protezione civile in Sardegna, non aveva mai visto con i suoi occhi il centro ricettivo alle porte dell’oasi naturalistica di Gutturu Mannu e gestito congiuntamente dai comuni di Assemini e Capoterra. Lo ha potuto fare, per la prima volta, in occasione di un incontro con i 26 volontari francesi, ospitati in un’ala della struttura, arrivati in Sardegna per affiancare l’antincendio boschivo (Aib) dal 27 luglio al 15 agosto.

Per Merella è stato amore a prima vista: «Sono rimasto colpito. È un peccato non utilizzare questo luogo dalle grandi potenzialità».

Il futuro

La Sardegna è stata la prima regione d’Italia a organizzare l’iniziativa sperimentale di scambio, formazione e supporto tra gruppi di Protezione civile nell’ambito di un progetto europeo. «Entro settembre – spiega Mauro Merella – faremo una valutazione tecnica ed economica per capire quante risorse occorrono per ristrutturare il complesso, da discutere con i sindaci e l’assessora Rosanna Laconi. La struttura di proprietà dei Comuni è ben tenuta nonostante lo stato di abbandono, logisticamente comoda e ideale per essere utilizzata anche dalla Protezione civile».

Il complesso ricettivo con annessa foresteria, spartito tra Assemini (che ne vanta un 70 percento) e Capoterra (proprietaria del restante 30), è abbandonato da 28 anni. Ristorante, albergo, sala conferenze sono solo alcuni dei locali della vasta struttura a ferro di cavallo che avrebbe dovuto rappresentare un punto ideale per ricevere turisti, sportivi e gitanti. L’edificio non è mai stato aperto se non dai vandali che l’hanno depredato e danneggiato.

Primi passi

I primi passi sono già stati mossi: «Il nostro Comune - ha spiegato il sindaco di Assemini Mario Puddu - ha dato la temporanea disponibilità di alcuni alloggi per fornire un supporto logistico a una squadra francese». Questo si è reso necessario per fornire supporto alle autorità locali nella lotta agli incendi boschivi durante l’attuale campagna estiva. Il Comune ha effettuato i lavori di manutenzione ordinaria per un importo di 50mila euro: «Considerato l’interesse pubblico delle attività antincendio, Assemini ha anticipato (per conto della Reigone) i fondi per rendere agibili alcuni locali», ha concluso Puddu.

Il tutto è stato possibile anche grazie al nulla osta del sindaco di Capoterra Beniamino Garau: «Sarebbe davvero una grande opportunità per i Comuni e per la Protezione civile ospitare i volontari di tutta Europa. Attendiamo una richiesta formale. Poniamo solo una condizione: che una parte della struttura fosse destinata al servizio del pubblico, come il punto ristoro».

