A Is Mirrionis teatro partecipativo 

Con la due giorni prevista per domani e mercoledì, ripartono al Teatro del segno di via Quintino Sella le attività del progetto Soluzioni abitative innovative a Is Mirrionis.

Le performance

Durante i due appuntamenti si svolgeranno performance di teatro partecipativo aperte a tutti i residenti del quartiere e a quanti saranno interessati, per illustrare il progetto.

Lo spettacolo teatrale, in programma nei due giorni a partire dalle 17,30, è stato scritto da Gianluca Medas, che ne è anche l’interprete, e si intitola “Impari-Insieme”.

Housing solidale

Prenderà avvio, così, una fase di sperimentazione che prevede la progettazione di soluzioni abitative condivise per promuovere modelli di housing solidale, soluzioni di convivenza intergenerazionale e nuove relazioni di vicinato all'interno del quartiere.

Il progetto, finanziato dal Fondo sociale europeo, intende coinvolgere proprietari privati, anziani e giovani studenti che risiedono nel quartiere di Is Mirrionis o che sono alla ricerca di un alloggio, interessati a prendere parte alla sperimentazione.

Le informazioni

Per informazioni è necessario scrivere all’indirizzo: abitare.iti.ismirrionis@gmail.com. Oppure contattare lo Sportello dell'Abitare, via Montevecchio, 29 all’interno dell’Ufficio di Città numero 3 - Colle San Michele, aperto il mercoledì, dalle 9 alle 13.

