A Is Corrias la libreria di quartiere 

Dopo qualche settimana di assenza, torna la piccola libreria di quartiere a Is Corrias a Selargius. Stavolta con una nuova struttura in legno, dove poter lasciare e perdere libri in prestito, e con un numero dedicato che la inserisce nel circuito mondiale.

Ad annunciarlo è la stessa fondatrice dell’iniziativa, Sandra Olianas, bibliotecaria per lavoro - e per passione - e residente nel rione selargino. «Finalmente il giorno è arrivato, e Is Corrias ha la sua Little free library, numero 193830 sulla rete mondiale», annuncia con tanto di fotografie pubblicate su Facebook. «Abbiatene cura», l’appello rivolto ai residenti della zona, «e per favore non usatela per vuotare cantine, mettete solo libri che volete davvero suggerire. L’angolo libri torna in via Barbagia. L'abbiamo messa dall’altro lato della strada per proteggerla con un po' d’ombra», aggiunge la bibliotecaria, che ringrazia «chi mi ha aiutato con un contributo economico per il materiale e a chi l’ha realizzata».

