A Is Corrias apre la libreria di quartiere 

Una piccola libreria di quartiere, dove puoi portare e prendere libri senza nessun costo.

L’iniziativa è di una residente nel rione di Is Corrias, Sandra Olianas, bibliotecaria per lavoro, che qualche mese fa ha piazzato l’angolo libri in via Barbagia. «Una little free library, proprio come quelle che esistono in tante parti del mondo», racconta la donna, «e devo dire che nel quartiere hanno apprezzato, e soprattutto ho notato grande rispetto e tanta cura».

Unico neo, la presenza di alcuni libri troppo vecchi. «C’è chi non ha capito lo spirito dell’iniziativa che è appunto generare lo scambio di letture, non disfarsi di volumi rovinati che nessuno porta via». Ora l’obiettivo è trovare una struttura più stabile dove tenere i libri destinati al prestito - romanzi, gialli, e anche qualche libro per bambini - e insieme la piccola libreria di strada nella rete mondiale delle little free library.

RIPRODUZIONE RISERVATA