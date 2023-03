A Is Boinargius arriva un mangia-plastica 

Arriva un mangia-plastica nel quartiere di Is Boinargius, acquistato con i fondi ottenuti grazie al bando del ministero nel quale il comune di Guspini si è posizionato 24esimo in graduatoria su 829 domande inoltrate e 712 finanziate, secondo fra i Comuni della Sardegna. La macchina è costata 26mila euro ed è stata fornita dalla ditta Eco-produzioni di Rovigo. Questo eco-compattatore installato in via Baldini ha una capienza massima di 250 chilogrammi. Sulla macchina è presente un monitor interattivo 27 pollici con conferimento tramite bocchettone. «L’iniziativa ricade tra quelle che già da anni portiamo avanti per ridurre l’inquinamento da plastica», dice il vice sindaco Marcello Serru. Il macchinario costituisce uno strumento per utile nell’ottica di una politica attenta all’ambiente. Già una decina di anni fa il Comune partecipò al programma “FareRaccolta” che portò, anche in quell’occasione, per la prima volta in Sardegna, un raccoglitore di bottiglie che aveva la particolarità di emettere dei buoni risparmio accumulabili in un portafoglio virtuale accessibile con Qr code, potendo essere spesi in una serie di esercizi commerciali. A breve il Comune renderà note le modalità di funzionamento.

