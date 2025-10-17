A Is Arenas mercato e parcheggi di scambio  

Priorità per mercato all'aperto e mega parcheggio di scambio a Is Arenas, a due passi dal Molentargius e dal Poetto, dove al momento regnano canneti e una mega area abbandonata. Il Comune riprende in mano il vecchio accordo di programma milionario approvato nel 2011, avvia una nuova progettazione e accelera sugli interventi più urgenti: spazi per la sosta - collegati con spiaggia e futuro teatro comunale tramite bus navetta - e per accogliere gli ambulanti che da anni lavorano fra i disagi in via della Musica. Tutti interventi che dovranno avere il sì della Regione sulla compatibilità ambientale, tassello mancante che di fatto ha bloccato l’iter per oltre un decennio.

La novità

L’ultimo atto è stato deliberato dalla Giunta pochi giorni fa: il documento di indirizzo alla progettazione del comparto fra via Beethoven e il parco naturale, che tiene conto delle indicazioni date a luglio dallo stesso esecutivo con la rimodulazione del Piano integrato d’area Serpeddì-Parco Is Arenas proposta dall’assessorato ai Lavori pubblici. «Confermiamo tutto tranne il centro servizi, non più attuale, e che si potrà realizzare se risultasse funzionale in futuro», spiega l’assessore Antonio Conti. «Saranno ridotti alcuni stalli del mercato all’aperto, da ridefinire assieme ai commercianti». In prospettiva c’è il famoso trasferimento degli ambulanti da via della Musica, dove ora si svolge il mercato settimanale, a Is Arenas: «Consentirà anche di alleggerire il traffico e migliorare la viabilità nella zona di via della Musica», sottolinea l'assessore ai Lavori pubblici.

Le aree di sosta

L’altra priorità è il parcheggio di scambio con circa 400 posti auto accanto al Palasport di via Beethoven, atteso da anni in una zona dove gli spazi per la sosta non bastano, soprattutto dopo la riapertura del Palazzetto che ha ripreso a ospitare anche manifestazioni sportive nazionali. «Quello spazio per la sosta», spiega Conti, «è strategico anche per il Poetto durante l'estate e per il Teatro comunale, collegati al parcheggio con un servizio di bus navetta». Confermato anche lo skate park.

La progettazione

Dopo il sì in Giunta al piano da 7 milioni, ora sarà affidato l’incarico per la progettazione. «L’obiettivo è avere il nuovo piano approvato entro la primavera, nel frattempo sarà fatta una ricognizione sulle risorse disponibili con la possibilità di chiedere una rimodulazione dell'accordo di programma alla Regione», conclude Conti.

