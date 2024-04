A Is Arenas la nuova sede di “Novitas” 

La Fondazione Novitas 4.0 avrà la sede in via Is Arenas, nell’edificio scolastico che si trova all’angolo con via Pizzetti. Una novità emersa poche settimane fa in commissione Pubblica istruzione e concretizzata con il via libera arrivato dalla Giunta comunale.

Sullo sfondo ci sono i numeri riferiti agli studenti previsti il prossimo anno nella scuola: circa trenta fra primaria e quella dell’infanzia. «Questo significherebbe che per la maggior parte la superficie dell’istituto sarebbe inutilizzata», è spiegato nella delibera dell’esecutivo municipale. Da qui la decisione, in accordo con il dirigente scolastico che ha competenza sull’edificio, di «trasferire le poche classi di via Is Arenas in altri plessi scolastici, e quindi liberare del tutto l’immobile che potrebbe essere quindi destinato ad altre forme di utilizzo».

La scuola diventerà quindi la sede regionale di Novitas, l’Istituto tecnico superiore con corsi post diploma sulla tecnologia dell’informazione e della comunicazione. Un nuovo utilizzo che non comporterà alcuna modifica alla destinazione d’uso dell’immobile.

«L’interesse del Comune è incrementare nel territorio la presenza di servizi di istruzione superiore, che sono ritenuti servizi pubblici a favore degli utenti e compresi tra quelli ammessi nell’ambito delle attrezzature di interesse comune», si legge nella delibera approvata dall’esecutivo di via Porcu. Sede di Novitas, dunque, ma non solo: nella scuola ci sarà spazio anche per l’Università della terza età. (f. l.)

