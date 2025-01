A Is Arenas giocano solo i vandali 

Non ci sono gli atleti in quello che un tempo era la palestra-pallone Valery Melis. I giocatori non si sfidano all’ultimo canestro, né esultano per una vittoria.Al loro posto adesso ci sono panni stesi, scarpe poggiate per terra e la disperazione di alcuni senzatetto che hanno scelto quella che un tempo era la cittadella sportiva di Is Arenas per dormire al coperto. Al coperto si fa per dire, perché se il “tetto” resiste, ai lati ormai è tutto aperto, con i teloni buttati giù dalla furia del vento e da quella dei vandali.

Regno del degrado

Perché questo ormai, in attesa del progetto di riqualificazione e della risoluzione del contenzioso col Cagliari riguardo a stadio e pista d’atletica, è un posto dimenticato da tutti.Basta oltrepassare uno dei tanti varchi aperti per inoltrarsi in una terra di nessuno. I teppisti hanno persino aperto i tombini in cemento per portare via i cavi di rame. Le cabine della luce sono smantellate. Le porte di accesso alla palestra sono distrutte, così come quelle degli spogliatoi dell’atletica, scassinate e sfondate l’ultima volta la settimana scorsa. Gruppi di ragazzini, vengono qui ogni sera a fare terra bruciata, in uno spazio dove non c’è controllo e non c’è custodia, in attesa dei lavori.

La rabbia

«Purtroppo è tutto distrutto» allarga le braccia sconsolato Maurizio Sirigu, 47 anni, «eppure quando c’era il Cagliari avevano fatto anche un bello stadio. Basta salire agli ultimi piani delle palazzine di fronte, per vedere come è tutto devastato, lo stadio sembra un campo di patate. Prima, negli anni 2000 c’era un custode e queste cose non succedevano». La speranza, aggiunge, «è che Is Arenas torni ad essere un polo sportivo come era negli anni Settanta e che lo possano frequentare anche i residenti della zona».

Il pallone dedicato al giovane militare ammalatosi dopo le missioni all’estero, è l’emblema di questo abbandono. I teppisti hanno anche cercato di darlo alle fiamme, tanto che è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere il rogo. All’interno si possono vedere ancora i teli inceneriti. E pensare che qui si ritrovavano le squadre di basket cittadine. Poi piano piano è cominciato il declino, la devastazione, l’abbandono.

«Io me lo ricordo quando qui giocava il Sant’Elena e c’era il pubblico sulle gradinate» dice un altro residente Giuseppe Salis, 74 anni, «allora non ce n’erano vandali, c’era un controllo. E mi ricordo anche quando c’era il Cagliari e i giornalisti di Sky quando facevano la telecronaca, dicevano “un gioiellino di campo”. Vedessero adesso come è diventato, una vergogna».

I progetti

In attesa della risoluzione del contenzioso con il Cagliari, (prossima udienza a febbraio), il progetto di riqualificazione è già pronto e ci sarà anche un milione di euro finanziato dalla Regione.C’è anche il progetto per il completamento del compendio di Is Arenas in chiave ambientale e sportiva. In questo caso le risorse ci sono già da tempo, in parte regionali, 455mila euro, mentre 245mila euro sono stati stanziati dal Comune. Progetto che ora dovrà incassare i pareri paesaggistici e ambientali. Nell’intervento rientra anche la manutenzione straordinaria del centro sportivo di Sa Cora.

