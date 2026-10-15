A Inter, Roma, Napoli e Como qualcosa non va 

Le ossa rotte. Per una volta non è solo una metafora, nel sintetizzare il bilancio Champions delle quattro italiane. Quattro sconfitte su quattro partite non era mai successo, ma il bilancio di questo avvio di Europa è anche peggiore, se si guardano i numeri dei primi due turni e i bollettini medici. In una Champions che con la formula a girone unico e il sistema playoff non fa di una sconfitta un verdetto definitivo, ma che ha regalato tante amarezze alle squadre di Serie A, i guai maggiori sono legati agli infortuni che hanno fermato giocatori chiave. Su tutti Lautaro Martínez.

Lautaro rotto

Il capitano dell’Inter è uscito dalla partita di martedì col Club Brugge, persa 3-4, con un problema muscolare: gli esami hanno evidenziato un risentimento ai flessori della coscia sinistra, l’Inter ufficialmente non offre spunti sui tempi di recupero ma se ne riparlerà fra un mese dopo la sosta. Chivu perderà il suo attaccante e leader per almeno sette partite, tra cui anche il derby col Milan e la sfida al Como, ultimo impegno prima di rifermarsi a metà novembre per le nazionali. Se la rosa ampia consentirà ai campioni d’Italia di rimpiazzare l’argentino, indicazioni di senso contrario arrivano dagli infortuni nella Roma di Gasperini: l’esito della folle sconfitta col Real è una chiara indicazione di un organico non completo, nei numeri e nel livello medio. Dybala, fin qui sempre presente, è rimasto nello spogliatoio dell’Olimpico col Real appena ha sentito un fastidio al polpaccio. Dal suo entourage filtra ottimismo. Non altrettanto per la situazione di Koné. Si ferma per tre settimane Neres, ampliando la stanza di infermeria del Napoli. C’è poi anche l’infortunio di Diao, punta cardine del reparto di Fàbregas: il guaio muscolare dopo il gol al Feyenoord è un campanello di allarme per il Como. Così come i numeri Champions per le 4 italiane.

Catenaccio

Una sola vittoria in due turni, quella del Como col Lipsia, e un pari: per il resto sei ko. Il turno appena concluso ne aggiunge 2 in casa, con una differenza reti pesante (14 gol subiti, sette fatti): roba da far invocare un ritorno al catenaccio.

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