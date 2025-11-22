VaiOnline
L’incontro.
23 novembre 2025 alle 00:41

A Ingegneria la storia del motorsport 

Una serata all’insegna dei marchi che hanno fatto la storia degli sport motoristici: nell’Aula magna di Ingegneria, è andato in scena l’incontro “Laverda e Minardi: sportività italiana a 2 e 4 ruote”. L’evento è stato organizzato dall’Automobile Club Cagliari, il Circolo Sardo Auto Moto d’Epoca, in collaborazione con Automoto Club Storico italiano.«Se non ci fosse stato un passato, non ci sarebbe un presente e un futuro del motorsport – ha detto –. È importante raccontare la storia».«Un’occasione di confronto con tanti esperti e appassionati» ha aggiunto l’ingegnere Giovanni Laverda. «Mi ha fatto molto piacere vedere molti proprietari di moto Laverda e sentire le storie raccontate da Minardi».«Serata all’insegna della sportività italiana» ha commentato il presidente dell’AC Cagliari, Antonello Fiori. Durante il dibattito sono intervenuti anche l’ingegnere Gianni Agnesa e il direttore dell’Autodromo di Monza e Vallelunga, Alfredo Scala, per parlare di sicurezza stradale.

