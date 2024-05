A Imola vola la Ferrari di Leclerc Solo settimo Max Verstappen 

Imola. Un venerdì più che promettente a Imola per la Ferrari, con Charles Leclerc che dopo aver messo tutti dietro nelle prima libere si è ripetuto nel pomeriggio. Il pilota monegasco, al volante della SF-24 aggiornata, ha fatto segnare 1’15’’906. Alle sue spalle Oscar Piastri con la McLaren, staccato di circa due decimi, e il giapponese Yuki Tsunoda, a quasi quattro ma sorprendente con la RB, mentre Carlos Sainz, terzo al mattino, ha ottenuto il sesto crono preceduto da Lewis Hamilton e George Russell con le Mercedes. È di oltre mezzo secondo il distacco di Max Verstappen, settimo e non soddisfatto della tenuta della sua Red Bull ma pur sempre in grado di rifilare un decimo al compagno di squadra Sergio Perez.

Intanto i tifosi hanno coperto la collina che domina la curva della Tosa con due enormi striscioni, uno con lo stemma del Cavallino Rampante e l’altro con la scritta “Imola 30 years” in omaggio ad Ayrton Senna, morto su questo circuito 30 anni fa. Oggi le qualifiche per la pole position alle 16

RIPRODUZIONE RISERVATA