A Imola una Ferrari aggiornata 

Una Ferrari rivista e corretta per far sognare e magari anche festeggiare la sua gente a Imola. In occasione del Gran Premio di Formula 1 dell'Emilia Romagna, che torna dopo la mancata edizione del 2023 (per l’alluvione) e ha già fatto registrare il tutto esaurito, la Rossa punta a ridurre ulteriormente il gap con le Red Bull sulla scia di quanto già fatto a Miami dalla McLaren, capace di vincere con Lando Norris il Gp battendo Max Verstappen. A Imola la scuderia di Maranello porterà il primo importante pacchetto di aggiornamenti alle SF-24 di Charles Leclerc e Carlos Sainz, già testato nel filming day di Fiorano della scorsa settimana. Novità che nelle intenzioni del Cavallino Rampante dovrebbero migliorare le prestazioni e fare fare lo stesso passo in avanti fatto dalla McLaren a Miami.

