A Imola prende il via la stagione europea 

È ormai storia il primo quarto del Mondiale di Formula 1 2025 e nel fine settimana prende il via la stagione europea che durerà, salvo la digressione in Canada a metà giugno, fino al Gran Premio d'Italia del 7 settembre. Si corre a Imola il GP del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, un appuntamento a cui Piastri arriva da leader della classifica piloti con 131 punti, 16 di vantaggio sul compagno della McLaren Norris.

Per trovare il miglior ferrarista bisogna scendere fino al quinto posto, dove Leclerc langue a quota 53, comunque +12 su Hamilton. Davanti ai propri sostenitori “doc” la fin qui deludente SF-25 affronterà un altro test per capire se si vuole continuare a investire energie e denaro su di lei, oppure voltare già pagina e dedicarsi alla monoposto del 2026. A Imola non sono attese modifiche importanti. A fine mese, in Spagna, si vedrà l'ala anteriore che - come per tutti - dovrà essere conforme alle nuove regole. A metà di giugno è in arrivo una sospensione posteriore rivista.

Alla settima gara stagionale la squadra del team principal Vasseur arriva confusa dall'esito di Miami, dove si è riscoperta addirittura quinta forza dietro alla Williams. Il tutto aggravato dalle tensioni interne, vedi le espressioni stizzite di Hamilton via radio nei confronti del muretto quando gli è arrivato l'ordine di far passare il monegasco. «Dall'ultimo gran premio, abbiamo lavorato intensamente a Maranello, curando ogni dettaglio in vista della prossima gara con l'obiettivo di massimizzare il potenziale del nostro pacchetto e mettere Charles e Lewis nelle condizioni di esprimersi al meglio su un tracciato tosto», ha assicurato Vasseur.

