A IMarciapiede un pass per l’Olbia Arena  

Da Sassari alla Olbia Arena passando per il contest del Red Valley, IMarciapiede conquistano il palco di uno degli eventi più attesi dell’estate in Sardegna.

Venerdì notte, al The Wall, il duo pop sassarese formato da Emanuele Usai e Gabriele Loi ha vinto la prima serata del concorso per artisti emergenti, varato quest’anno dall’organizzazione del festival, sbaragliando la concorrenza degli altri sette finalisti che si sono esibiti nel locale olbiese, e sarà protagonista di una delle quattro date della settima edizione del Red Valley, in programma a Olbia dal 12 al 15 agosto.

La giuria composta da tre giornalisti (L’Unione Sarda, La Nuova Sardegna e OlbiaNova) e dai musicisti Tore Fazzi e Francesco Piu ha premiato l’originalità del progetto de IMarciapiede, che l’hanno spuntata nel testa a testa con la band cagliaritana Toy Hammer. Menzione speciale per i Valucre, giù dal podio gli altri finalisti Giulio, Najma, The Shot, Young Met e Valak. Al microfono del conduttore Tommy Rossi, Usai e Loi, rispettivamente voce e voce, chitarra e tastiera de IMarciapiede, hanno ringraziato tutti <per la grande opportunità> prima di tornare sul palco e chiudere col brano “Pelle morta”, estratto dal loro primo EP “Epidermide” pubblicato l’anno scorso con l’etichetta cagliaritana Atlantide Dischi. Il 5 maggio al The Wall verrà eletto l’altro vincitore del contest tra altri 8 finalisti, il secondo fortunato che guadagnerà la scena che verrà calcata anche dai Black Eyed Peas e dagli Articolo 31. (i. g.)

