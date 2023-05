A Iglesias trionfa Mauro Usai, sconfitti Pes e Biggio 

Sono le 19 di ieri, quando lo scrutinio delle schede supera quota 50 per cento. Il quadro, per quanto provvisorio, è ben delineato. Nella sede elettorale della lista “Mauro Usai Sindaco” in via Cagliari, poco dopo le 15, arrivano i primi dati dalle sezioni. «A San Benedetto abbiamo preso l’82 per cento», dice Alessandro Pissard, collegato con i rappresentanti di lista presenti allo scrutinio nel borgo montano. È un segnale premonitore. Passano i minuti, la percentuale dei consensi si abbassa, ma non scende mai sotto il 68 per cento. Intorno alle 18 Mauro Usai si rende conto della vittoria e raggiunge il centro direzionale del Comune. Rilascia qualche intervista, poi accompagnato da Paolo Fadda e Cristiano Erriu raggiunge via Cagliari per raccogliere l’abbraccio dei sostenitori.

Iglesias. Iglesias continua con Mauro Usai. Il sindaco uscente trionfa al primo turno con oltre il 72 per cento dei consensi. Una vittoria netta. Sicuramente sorprendente, superiore a tutte le più rosee aspettative. «Non me l’aspettavo», commenta il primo cittadino.

Inviato

Lo scrutinio

Sono le 19 di ieri, quando lo scrutinio delle schede supera quota 50 per cento. Il quadro, per quanto provvisorio, è ben delineato. Nella sede elettorale della lista “Mauro Usai Sindaco” in via Cagliari, poco dopo le 15, arrivano i primi dati dalle sezioni. «A San Benedetto abbiamo preso l’82 per cento», dice Alessandro Pissard, collegato con i rappresentanti di lista presenti allo scrutinio nel borgo montano. È un segnale premonitore. Passano i minuti, la percentuale dei consensi si abbassa, ma non scende mai sotto il 68 per cento. Intorno alle 18 Mauro Usai si rende conto della vittoria e raggiunge il centro direzionale del Comune. Rilascia qualche intervista, poi accompagnato da Paolo Fadda e Cristiano Erriu raggiunge via Cagliari per raccogliere l’abbraccio dei sostenitori.

L’abbraccio

Si commuove quando incontra la madre, emozionatissima. Poi si dirige verso piazza Lamarmora nella sede del Pd. Viene accolto dagli applausi e incassa anche i complimenti di Luigi Biggio: prima al telefono, poi su social, dove il candidato di Fratelli d’Italia scrive: «il risultato ottenuto mi sembra non dia adito a commenti. Per noi saranno altri cinque anni d’opposizione». A poca distanza dalla sede del Pd, circa 200 metri, nell’ufficio elettorale di Giuseppe Pes, l’umore è pessimo. Il candidato del Centro Civico segue lo scrutinio, ma quando ancora il risultato è parziale, intuisce cosa sta per accadere. «Credo ci sia poco da dire – afferma Pes – i numeri parlano da soli. Evidentemente gli iglesienti hanno apprezzato il lavoro svolto da Usai per cui non mi resta che complimentarmi con il sindaco rieletto»

La festa

Mauro Usai ringrazia tutte le persone che incontra. Evita di fare analisi del voto («le farò a scrutinio definitivo») e schiva tutte le domande su una possibile candidatura alle Regionali («non è il momento»). «Sono però molto soddisfatto dell’affluenza – sottolinea – è un dato straordinario. Rispetto al 2018 si è recato alle urne il 7 per cento in più degli elettori. Ora godiamoci questa bella affermazione arrivata dopo una bellissima campagna elettorale che si è svolta all’insegna della correttezza». Mauro Usai, Luigi Biggio e Beppe Pes qualche giorno fa sui rispettivi canali social hanno pubblicato una foto scattata mentre erano diretti a Cagliari per partecipare a un confronto. Viaggiavano sulla stessa auto. Segno di clima decisamente disteso. «Ora – commenta il primo cittadino – ci aspettano altri cinque anni. Quelli appena trascorsi sono stati bellissimi e drammatici allo stesso tempo. La città ha affrontato la pandemia con una grande forza. Iglesias ha saputo mostrare il suo volto di città solidale. I grandi risultati ottenuti sul fronte del turismo e dei lavori pubblici rappresentano ormai un punto di partenza. Abbiamo tanto da fare».

