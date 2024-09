A Iglesias migliaia di adesioni in pochi giorni 

La proposta di legge “Pratobello 2024” tiene banco anche a Iglesias. Migliaia le firme raccolte in poche giornate, e ora una mozione chiede al sindaco di portare la discussione in Consiglio comunale e di farsi portavoce presso il Consiglio regionale di quanto verrà deliberato dalla massima assemblea civica: «In Sardegna – dichiara il promotore della mozione, Antonio Zedde, consigliere di minoranza di “Nuova Iglesias” – sono state presentate centinaia di richieste per l’installazione d’impianti per la produzione di energia rinnovabile sia a terra che a mare. Molti impianti sono già stati installati, altri sono in fase d’installazione: hanno un impatto ambientale e paesaggistico non trascurabile. La Legge Pratobello potrebbe porre dei vincoli stringenti, salvaguardando il territorio regionale. È importante un impegno del sindaco». La mozione è stata firmata anche dai consiglieri d’opposizione Luigi Biggio (FdI), Simone Saiu (Insieme) e da quello di maggioranza Alessandro Lorefice (Uniti per Iglesias).

Intanto prosegue la raccolta di firme: «In sole due uscite – racconta Rita Melis, del comitato “Sulcis Iglesiente” – ne sono state raccolte migliaia. A Nebida, grazie alla presenza dell’avvocato Gianluca Piras, è stato possibile accogliere anche quelle di persone che non risiedono a Iglesias». Melis lancia una frecciata alla maggioranza in Comune: «Non si sono esposti, nessuno ha mai invitato la cittadinanza alla firma, un atteggiamento deludente». Questa mattina, fino alle 11, si potrà firmare iIn via Pacinotti, dove si tiene il mercatino del lunedì.

